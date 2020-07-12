Ordu'da sevgilisini öldüren şahıs intihar etti

Ordu'da sevgilisini öldüren şahıs intihar etti

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Kemal Emen isimli şahsın sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı tabancayla vurarak öldürdüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 32 yaşındaki Kemal Emen, sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (34) tabanca ile öldürdü.

YAKALANINCA İNTİHAR ETTİ

Cinayetin ardından polisin 'dur' ihtarına uymayarak kendisini de vurarak intihar eden Emen’in cinayeti işleme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgilisini vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurarak ağır yaralanan Kemal Emen, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.

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