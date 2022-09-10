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    Ordu'da turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, turşu bidonlarının içinde 308 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 14:25
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    Ordu'da turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

    Ordu Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, İstanbul'dan Ünye'ye hareket eden yolcu otobüsünü durdurdu.

    Ekipler, otobüste seyahat eden M.B.K.'nin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

    308 hap ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre; aramada içinde turşu olan 5 litrelik 3 bidon içine gizlenen ve uyuşturucu özelliği bulunan 308 hap ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Ordu da turşu bidonundan uyuşturucu çıktı #1


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