Ordu'da virüse yakalanan babaanne, torununu camdan izledi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde izole olan babaanne, gurbetten gelen 2 yaşındaki torunuyla camın arkasından hasret giderdi.

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Nuray Kaymak, yaklaşık bir hafta önce koronavirüse yakalandı.

Sağlık sorunu olmayan Kaymak'ın, doktor tavsiyesiyle kendisini evinde izole etmesine karar verildi.

TORUNUNU CAMIN ARDINDAN GÖRDÜ

Bu süreçte Kaymak'ın Ankara'da yaşayan oğlu Doğan Kaymak, tatil için memleketine geldi. Evinden çıkamayan Nuray Kaymak, 2 yaşındaki torunu Ali Asaf ile camın ardından hasret giderdi.

Doğan Kaymak'ın bu anlara dair kaydederek sosyal medyada yayımladığı görüntüler, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

"ŞİMDİLİK CAMDAN HASRET GİDERİYORLAR"

Doğan Kaymak, annesinin bir süre önce koronavirüse yakalandığını belirterek, "Kendisinin sağlık durumu gayet iyi. Ancak bulaşıcı olduğu için maalesef kendisinden uzak durmak zorundayız. 14 günlük sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Evde odalarımızı ayırdık. Oğlum ise babaannesi ile şimdilik camdan hasret gideriyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağız." dedi.