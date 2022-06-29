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    Ordu'da yakalanan maskeli hırsızlar tutuklandı

    Ordu Altınordu'da yüzleri maskeli şüpheliler, girdikleri iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameralarını kırarak soydu. Yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 29.06.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:59
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    Ordu'da yakalanan maskeli hırsızlar tutuklandı

    Ordu’nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde, yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılarak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.

    Ordu Jandarma Komutanlığınca söz konusu hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel bir ekip görevlendirildi.

    Maskeli hırsızlar tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, yapılan titiz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen H.K. (25), M.Ş. (26) ve U.G. (36) isimli şahıslar yakalandı.

    Mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan H.K ve M.Ş. isimli şahıslar tutuklanırken, U.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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