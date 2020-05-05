Ordu'da yunusu kurtarma operasyonu

Kumsala vuran yunusu gören iki kişi, çuval yardımıyla balığı derin bir yere bıraktı ve hayatta kalmasını sağladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesine Bolaman Mahallesi'nde dolmuşçuluk yapan Yusuf Özdeniz, deniz kenarında gezerken bir ses duydu.

Sesin olduğu bölgeye baktığında bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti.

10 DAKİKA SÜREN KURTARMA OPERASYONU

Özdeniz sonrasında kumsala vuran yunusu, arkadaşlarının yardımıyla bir çuvala koyarak daha derin bir yerde denize bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika süren kurtarma operasyonu, başarılı olunca çevredeki vatandaşlardan bu davranış takdir kazandı.

Ordu'da yunus balığını kurtarma operasyonu ViDEO

DERİN YERE BIRAKILINCA KENDİNE GELDİ

Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu. Kurtarma anları anlatan Yusuf Özdeniz, “Deniz kenarında yunusun karaya vurduğunu gördük. Hemen arkadaşıma haber verdim ve bulduğumuz çuvala balığı koyarak, sığ bulunan denizden yunusu çıkardık ve daha derin bir yere bıraktık. Açık denizde biraz dengesini kaybetmiş gibi yüzdü. 2 dakika sonra toparlandı ve tekrar yaşam alanı olan denize doğru ilerleyerek, gözden kayboldu.” dedi.