Kumsal ve eski mezarlık üzerine inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımında sona yaklaşıldı.

Ordu'da 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan, belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verilmişti.

Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşılırken, vatandaşlar ise duruma tepki göstermişti.

YIKIM KARARI VERİLMİŞTİ

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binalar için yıkım kararı verilmişti.

Ordu'daki gökdelenlerin yıkımı sürüyor ViDEO

ZEMİNE KADAR GELİNDİ

Vatandaşların da yıkılması için 110 bin imza topladığı gökdelenler, yaklaşık 3 aydır devam çalışmalar ile neredeyse zemine yaklaştı. Şu ana kadar 8 katın yıkıldığı binalardan geriye ise 4 kat kaldı.

























