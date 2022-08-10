15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül tarihinde sona eriyor. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bu sene palamut bolluğundan umutlu olduklarını belirtiyor.

Balıkçılar, 1 Eylül'de sona erecek olan av yasağı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ordu'da av sezonu öncesi teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar, son 20 gün için çalışmalarını tamamlaadı.

Geçen sezon az avlanan palamut balığının bu sezon oldukça bol göründüğünü, şimdiden palamudun yarım kilograma ulaştığını tahmin ediyor.

"Halkımıza da ucuz fiyatlara balık yedireceğiz"

Altınordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, “Nisan ayından bu yana tekne ve ağ hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu sene palamut sezonu iyi geçecek. Şu anda tüm balıkçılar hızlı bir şekilde sezona hazırlanıyor, halkımıza da ucuz fiyatlara balık yedireceğiz diye tahmin ediyorum. Sezonu dört gözle bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon palamut balığı çok az oldu. Bu da balıkçılarımız olumsuz etkiledi. Umudumuz bu sezonda” dedi.

Palamutu bol bekliyorlar

İHA'nın aktarımına göre; Kumbaşı Balıkçı Barınağı’nda balıkçı Erkan Akdeniz ise 2022 sezonundan palamut balığını bol beklediklerini ifade ederek, şimdiden bol miktarda görüldüğünü söyledi.

Ordulu balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor: Bu sene palamut sezonu iyi geçecek VİDEO

