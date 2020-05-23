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    Orgeneral Dündar'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar için Manisa'da cenaze töreni düzenlendi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 10:53
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    Orgeneral Dündar'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, son yolculuğuna uğurlandı.

    Orgeneral Ümit Dündar'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan annesi Semiha Dündar (87), dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti.

    Annesinin ölüm haberini alır almaz Manisa'ya gelen Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

    MANİSA'DA CENAZE TÖRENİ

    Semiha Dündar için bugün saat 08.30 sıralarında, Şehzadeler'deki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi.

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi -1

    SEMİHA DÜNDAR TOPRAĞA VERİLDİ

    Orgeneral Ümit Dündar, kardeşi spor yazarı Ufuk Dündar'ın yanı sıra, törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri ve sivil erkan katıldı.

    Kılınan cenaze namazının ardından Semiha Dündar, Kırtık Mezarlığı'nda torağa verildi.

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi -3

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi -4

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi -5

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi -6

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi -7

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi -8

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