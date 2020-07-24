Orhan Pamuk'tan Ayasofya değerlendirmesi

Nobel ödüllü yazar Pamuk, "Atatürk 'Biz Türkler laikiz' demek için Ayasofya'yı müzeye dönüştürmüştü" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

Ayasofya'da bugün, 86 yıl sonra ilk cuma namazı heyecanı yaşanıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk da Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ TÜRKLER LAİKİZ AYASOFYA BUNUN İÇİN MÜZEYDİ"

DW’den Julia Hahn’a konuşan Pamuk, kararla ilgili hislerini şöyle anlattı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk, Ayasofya’yı müzeye dönüştürmüştü. Bunu niye yaptı? Modern dünyaya, özellikle de Batı dünyasına Rum Ortodoks mimarisinin bu başyapıtını müzeye çevirerek ‘Biz Türkler laikiz. Fransız laiklik anlayışını benimseyerek büyük Avrupa kültür ve medeniyetinin bir parçası olmak istiyoruz’ demek istedi. Aldığı karar buydu. Şimdi bunu geriye çeviriyorlar.”