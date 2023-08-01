Orman yangınlarının yarısı ihmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıkıyor Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl 31 Temmuz itibarıyla yurt genelinde çıkan 1060 orman yangınından yüzde 48'inin kaynağının ihmal, dikkatsizlik ve kaza olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

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İklim değişikliğinin de olumsuz etkisiyle geçen yıl ve bu yıl kuraklık, orman yangınları ve sel gibi afetler tüm dünyayı etkiliyor.

Uzmanların buna bağlı olumsuz şartların gelecek yıllarda etkisini daha da artıracağı yönünde tespitleri bulunuyor. Her ülke, bu felaketlerle mücadele için imkanları dahilinde ekiplerini ve teknik kabiliyetlerini artırmaya çalışıyor.

Orman yangınlarıyla 3 stratejili mücadele

Orman Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele, önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 stratejiyle yapılıyor. Önleme çalışmaları kapsamında eğitim ve bilinçlendirme ile teknik çalışmalar ön planda tutulurken söndürme ve rehabilitasyon çalışmaları yangın anı ve sonrasındaki alan çalışmalarını kapsıyor.

Orman Haftası ve 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü başta olmak üzere sürekli tabiat sevgisini aşılama ve orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışmaları yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 yılda 7 milyar fidanı toprakla buluşturdu.

25 bin personelle 120 bin gönüllü yangınlarla mücadele ediyor

Tüm eğitim faaliyetleri ve teknik çalışmalara rağmen orman yangınları etkisini artırarak çıkmaya devam ediyor. Bu yıl 31 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde 1060 orman yangını meydana gelirken 7 bin 190 hektar alan zarar gördü.

Söz konusu dönemde en çok orman yangını Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıktı. Bu yangınlardan en fazla etkilenen İzmir'de 1550 hektar orman alanı zararla karşı karşıya kaldı.

Yangınların yüzde 48'i ihmal, dikkatsizlik ve kaza kaynaklı

Söz konusu tarih itibarıyla çıkan orman yangınlarının kaynağı araştırıldığında 509'unun (yüzde 48) ihmal, dikkatsizlik ve kaza, 33'ünün (yüzde 3) kasıt, 92'sinin (yüzde 9) yıldırım ve 426'sının (yüzde 40) kesin olarak belirlenemeyen nedenlerle oluştuğu belirlendi.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 25 bin personel ile sayıları 120 bini aşan yangın söndürme gönüllüleri görev aldı. 29 Temmuz itibarıyla yangın sahalarında görev yapan 100 helikopterden alevlere 31 bin 238 ton ve 24 uçaktan 5 bin 600 ton su atıldı.