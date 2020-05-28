Ormanda dövdükleri kişinin görüntüsünü paylaştılar

Bodrum'da, ormanlık alanda dövdükleri kişinin görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 şahıs, ormanlık alanda dövdükleri kişinin görüntülerini çekerek, sosyal medyada yayınladı.

Yapılan paylaşımda, R.E'nin ormanlık alanda darbedildiğini ve şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarını alenen aşağıladığını tespit ederek çalışma başlatıldı.

Yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında "Tutkanlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün üyeleri yakalandı.

TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılar Y.T, H.B.T, O.D. ve R.E, yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden firari Ö.E'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.