Ortak gayrimenkul alımı: "70 metrekare evi 3-4 kişi çok rahat alabilir" Ensonhaber YouTube yayınına katılan Çekmeköy Müteahhitler Derneği Başkanı Yücel Evsen, gayrimenkul alımında moda haline gelen ortaklaşa ev alımıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Çekmeköy Müteahhitler Derneği Başkanı Yücel Evsen'di.

Evsen, artan konut fiyatlarına karşı yakın arkadaşların ya da akrabaların3-5 kişi birleşerek ortak bir yatırım amacıyla daire alabildiklerine ve bunun çok daha kolay ve risksiz olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"3-5 kişi 70 metrekare evi çok rahat alabilir"