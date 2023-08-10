İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Çekmeköy Müteahhitler Derneği Başkanı Yücel Evsen'di.
Evsen, artan konut fiyatlarına karşı yakın arkadaşların ya da akrabaların3-5 kişi birleşerek ortak bir yatırım amacıyla daire alabildiklerine ve bunun çok daha kolay ve risksiz olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"3-5 kişi 70 metrekare evi çok rahat alabilir"
Küçük daireler, 1+1 daireler daha çok tercih ediliyor, ortalama 70 metrekare, 3-5 kişi çok rahat alabiliyor. Çünkü riskini azaltıyor. Ya aynı iş yerinde çalışanlar ya da akrabalar.
3 kişi de tek kişi de 10 kişi de tapu alabilir. Her şey yasal, mevzuata uygun işliyor. Vatandaş hissesini satmaya karar verdiğinde satışa çıkartıyor. Satıldığında tapuya gidiyor, parasını alıyor, hissesini veriyor. Yasal olarak bir sıkıntı yok.