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    Oruç Reis, 29 Kasım'a kadar Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

    Akdeniz'de Sismik Araştırma Gemisi olan Oruç Reis, çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX açıkladı.
    • AA
    • 21.11.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 12:25
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    Oruç Reis, 29 Kasım'a kadar Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

    Doğu Akdeniz'de enerji kaynağı aramaya yönelik sismik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis için yeni Navtex yayınladı.

    SİSMİK ARAŞTIRMALAR SÜRECEK

    İlana göre, geminin görevi 29 Kasım’a kadar sürecek. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

    ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ

    Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

    Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

    Oruç Reis, 29 Kasım a kadar Akdeniz de yeni NAVTEX ilan etti #1

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