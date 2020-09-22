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    Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı

    Bakımı tamamlanan geminin, bu kez daha uzağa demir attığı kaydedildi.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 14:35
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    Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı

    Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.

    Gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı.

    ORUÇ REİS GÖREV BEKLİYOR

    Oruç Reis gemisi, bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan tekrar denize açıldı.

    Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı.

    Daha önce demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in görev beklediği öğrenildi.

    Oruç Reis, Antalya Limanı ndan ayrıldı #1

    Oruç Reis, Antalya Limanı ndan ayrıldı #2

    Oruç Reis Antalya’da bakıma alındı ViDEO

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