Dolar
7.3379
0.6474%
Euro
8.6425
1.288%
Altın
2032.12
-0.1434%
Borsa
1063.97
0.3186%
G. Altın
479.465
0.4853%
Bitcoin
87761.72
3.9739%
26ºC
İstanbul
Puslu güneşli 26 C

    Oruç Reis Gemisi, Akdeniz'de araştırma alanına ulaştı

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'deki yeni görev yeri için Antalya'dan demir alarak, araştırma yapacağı alana ulaştığını duyurdu.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 10:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Oruç Reis Gemisi, Akdeniz'de araştırma alanına ulaştı

    Hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkarak NAVTEX ilan edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

    BAKAN, GEMİNİN ALANA ULAŞTIĞINI DUYURDU

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis ile ilgili gelişmeleri aktardı.

    Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Dönmez, geminin Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını duyurdu.

    Oruç Reis Gemisi, Akdeniz'de araştırma alanına ulaştı VİDEO

    ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

    Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

    Oruç Reis Gemisi, Akdeniz de araştırma alanına ulaştı #1

    "83 MİLYON ARKANDA"

    Bakan Dönmez'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.

    Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.

    83 milyon arkanda Oruç Reis.Rast gele."

    Görüş Bildir