Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'deki yeni görev yeri için Antalya'dan demir alarak, araştırma yapacağı alana ulaştığını duyurdu.

Hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkarak NAVTEX ilan edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

BAKAN, GEMİNİN ALANA ULAŞTIĞINI DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Dönmez, geminin Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını duyurdu.

Oruç Reis Gemisi, Akdeniz'de araştırma alanına ulaştı VİDEO

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

"83 MİLYON ARKANDA"

Bakan Dönmez'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.

83 milyon arkanda Oruç Reis.Rast gele."