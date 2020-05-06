Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı

Eskişehir’de yaşayan 28 yaşındaki sürücüye, polis ekiplerince yapılan ölçüm sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle 1.228 lira para cezası kesildi ve ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Eskişehir'de 28 yaşındaki Burak Ergovan isimli sürücü, iftarını açtıktan sonra evinden iş yerine gitmek için otomobiliyle yola koyuldu.

Haller Kavşağı’nda polis çevirmesine denk gelen Ergovan’a, burada alkol ölçümü yapıldı.

Alkol kullanmadığını söyleyen Ergovan, alkolmetre cihazında 0,53 promil alkollü çıktı. Bin 228 lira ceza yedikten sonra hemen kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne giden talihsiz sürücü, kan testinin negatif olduğunu gösteren bir rapor aldı.

CEZANIN İPTALİ İÇİN BAŞVURDU

Ertesi gün raporlar ile birlikte ehliyetini almak için polise başvuran Ergovan, ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrendi. Sürücü, daha sonra cezanın iptal edilmesi ve ehliyetini geri alabilmek için Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. Koronavirüs sürecinde otomobilinin eli ayağı olduğunu aktaran Ergovan, aracını kullanabilmek için ehliyetine bir an önce kavuşmak istiyor.

"RAPOR ALIRSAM EHLİYETİMİ ALABİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burak Ergovan, "Cihazda problem olabileceğini söylediler ama hiçbir şey yapamayacaklarını, bir kere üfleme hakkım olduğunu söylediler. Tekrar üflemek istedim, kabul etmediler. Birlikte hastaneye gidelim dedim, onu da kabul etmediler. Negatif çıkacağına dair hemen rapor alırsam ehliyetimi alabileceğimi söylediler. Ben de hızlıca hastaneye gittim, Etenol (Kan) testi yaptırdım. Etenol testinde kendime güvendiğim gibi negatif çıktı. Ertesi gün hemen polis merkezine gittim. Ehliyetimi bana veremeyeceklerini, mahkemeye vermem gerektiğini söylediler. Ben de 2. Sulh Mahkemesi'ne hemen itirazda bulundum ama ehliyetim elimde değil. Mahkeme ne zaman sonuçlanacak bilmiyorum ve 2-3 ay boyunca belki daha fazla ay boyunca ehliyetim elimde olmayacak." diye konuştu.

"DURUP DURURKEN EHLİYETİM GİTTİ"

Korona salgını sürecinde otomobili olmadan ev ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Ergovan, "Bu pandemi döneminde işime gidiyorum, evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum ama bu durumda alamıyorum. Bin 228 lira para cezası var, 6 ay da ehliyetime el koyuldu. Bekliyorum ne yapacağım bilmiyorum. Yani durup dururken, ehliyetim elimden gitti. Yani şöyle kritik dönemde, hiçbir şekilde arabamı kullanamıyorum." şeklinde konuştu.

"O GÜN ORUÇLUYDUM"

Ergovan, "O gün de oruçluydum, her zaman orucumu tutuyorum. Alkol kullanan biri de değilim ama çok ilginç bir şekilde alkollü çıktım. Ben de buna çok şaşırdım. Yapacak bir şeyim yok. İsteğim, bir an önce bunun sonuçlanması." diye konuştu.