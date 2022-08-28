Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi vefat etti

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe'nin vefat ettiği açıklandı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Ordu'da defnedilecek

Hastanede hayatını kaybettiği açıklanan Huriye Kabaktepe’nin naaşının, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami’inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, vefat haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

"Huriye Annemize Allah’tan rahmet diliyorum"



Soylu, “İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah’tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.



