Osmangazi heykeli altın rengine boyandı Bursa’da 15 yıl önce yapılan Osmangazi heykeli yapılan restorasyon çalışmasıyla yeni rengine kavuştu.

İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 15 yıl önce Osmangazi heykelinin yapımını gerçekleştiren Eray Okkan yıllar sonra eserinin restore çalışmasını yaptı.

İlçenin simgesi haline gelen heykelin zarar gören yerlerini tamir eden Okkan, heykelin rengini de gümüş renginden altın rengine boyadı.

"Bunun yeri ayrı"

15 yıl arayla restore edilen heykelin zanaatkarı Eray Okkan, şunları söyledi:

Bu heykeli özenle yapmıştım, üzerinden yıllar geçince tahrip olmuş. Bu eser ailemin çok beğendiği bir eserdi. Ben her eserime özen gösteriyorum. Ancak bunun yeri bende ayrı. Son halini görünce gözlerime inanamadım.

"Yılların verdiği yorgunluktan deforme oldu"

Çalışmanın çok güzel olduğunu dile getiren vatandaş ise, şu ifadeleri kullandı: