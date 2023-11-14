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Osmangazi Köprüsü’nde bir kamyonda 6 ton 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Osmangazi Köprüsü’nde bir kamyonda 6 ton 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis tarafından arama yapılan kamyonda 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.