Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
580.124
-0.31%
BTXN Coin
37.10
-2.26%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Osmaniye Belediyesi'nin binasına silahlı saldırı yapıldı

    Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Mermilerden ikisi Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının penceresine isabet etti.
    • AA
    • 12.02.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 22:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye Belediyesi'nin binasına silahlı saldırı yapıldı

    Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    MERMİLERDEN İKİSİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN MAKAM ODASI PENCERESİNE İSABET ETTİ

    Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.

    Osmaniye Belediyesi nin binasına silahlı saldırı yapıldı #1

    ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Osmaniye Belediyesi'nin binasına silahlı saldırı yapıldı VİDEO

    Osmaniye Belediyesi nin binasına silahlı saldırı yapıldı #2

    Osmaniye Belediyesi nin binasına silahlı saldırı yapıldı #3

    Osmaniye Belediyesi nin binasına silahlı saldırı yapıldı #4


    Görüş Bildir