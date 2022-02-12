Osmaniye Belediyesi'nin binasına silahlı saldırı yapıldı
Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Mermilerden ikisi Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının penceresine isabet etti.
- AA
- 12.02.2022 - 21:50
- Güncelleme : 12.02.2022 - 22:05
Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
MERMİLERDEN İKİSİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN MAKAM ODASI PENCERESİNE İSABET ETTİ
Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.
ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Osmaniye Belediyesi'nin binasına silahlı saldırı yapıldı VİDEO