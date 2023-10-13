İHA
Osmaniye'de Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde, sürücüsü öğrenilmeyen 34 FV 7870 plakalı tır, Ökkeş C.'nin kullandığı 07 BHE 526 plakalı ticari araca çarptı.
Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi
Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, araçta bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy, Asmina Gülsoy hayatını kaybetti, sürücü Ökkeş C. ile Ali G. ve Almina G. yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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