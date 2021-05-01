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    Osmaniye’de 1 haftada aynı aileden 4 kişi koronadan öldü

    Osmaniye'de anne, baba ve 2 kız kardeş yakalandıkları korona virüs nedeniyle bir hafta içinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 00:34
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 00:36
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    Osmaniye’de 1 haftada aynı aileden 4 kişi koronadan öldü

    Osmaniye’de yaşayan Ziya Işık eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık koronavirüse yakalandı.

    ANNE, BABA VE KIZLARI VİRÜSTEN CAN VERDİ

    Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti.

    Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık koronavirüse yenildi.

    Son olarak dünde baba Ziya Işık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye’de toprağa verildi.

    Osmaniye’de 1 haftada aynı aileden 4 kişi koronadan öldü #1

    Osmaniye’de 1 haftada aynı aileden 4 kişi koronadan öldü #2

    Osmaniye’de 1 haftada aynı aileden 4 kişi koronadan öldü #3

    Osmaniye’de 1 haftada aynı aileden 4 kişi koronadan öldü #4

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