Osmaniye’de 1 haftada aynı aileden 4 kişi koronadan öldü
Osmaniye'de anne, baba ve 2 kız kardeş yakalandıkları korona virüs nedeniyle bir hafta içinde hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.05.2021 - 00:34
- Güncelleme : 01.05.2021 - 00:36
Osmaniye’de yaşayan Ziya Işık eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık koronavirüse yakalandı.
ANNE, BABA VE KIZLARI VİRÜSTEN CAN VERDİ
Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti.
Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık koronavirüse yenildi.
Son olarak dünde baba Ziya Işık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye’de toprağa verildi.