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    Osmaniye'de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çekyat altında yakalandı

    Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince saklandığı evdeki çekyatın altında yakalandı.
    • 05.01.2023 - 22:20
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 22:43
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    Osmaniye'de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çekyat altında yakalandı

    Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    19 yıldan fazla hapis cezasıyla yakalama kararı

    Bu çerçevede, hakkında konutta veya eklentilerinde yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan E.D.’nin merkez Karaçay Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

    Osmaniye'de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çekyat altında yakalandı VİDEO


    Osmaniye de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çekyat altında yakalandı #1

    Zanlı çekyatın altından çıktı

    İHA'nın haberine göre, yapılan fiziki takibin ardından, jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada zanlı saklandığı çekyatın altında yakalandı. E.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

    Osmaniye de 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, çekyat altında yakalandı #2


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