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    Osmaniye'de 2 kaçak Suriyeli yakalandı

    Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren ve kendilerini turist olarak tanıtmaya çalışan 2 Suriyeli yakalandı.
    • AA
    • 12.05.2021 - 14:53
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    Osmaniye'de 2 kaçak Suriyeli yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Gaziantep karayolundaki uygulama noktasında Suriyeli A.A. idaresindeki minibüsü durdurdu.

    Minibüsteki 5 yabancı uyruklunun kimlik kontrolünde, kendilerini turist olarak tanıtan 2 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

    DİĞER SURİYELİLERE DE PARA CEZASI KESİLDİ

    2 Suriyeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, sürücü gözaltına alındı. Minibüsteki diğer 3 Suriyeliye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi.

    Osmaniye de 2 kaçak Suriyeli yakalandı #1

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