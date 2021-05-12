Osmaniye'de 2 kaçak Suriyeli yakalandı
Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren ve kendilerini turist olarak tanıtmaya çalışan 2 Suriyeli yakalandı.
- AA
- 12.05.2021 - 14:53
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Gaziantep karayolundaki uygulama noktasında Suriyeli A.A. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Minibüsteki 5 yabancı uyruklunun kimlik kontrolünde, kendilerini turist olarak tanıtan 2 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
DİĞER SURİYELİLERE DE PARA CEZASI KESİLDİ
2 Suriyeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, sürücü gözaltına alındı. Minibüsteki diğer 3 Suriyeliye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi.