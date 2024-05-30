Haberler



İç Haber



Osmaniye'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.