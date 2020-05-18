Dolar
6.8854
-0.2303%
Euro
7.4726
0.1944%
Altın
1737.84
-0.2662%
Borsa
101761.13
1.9976%
G. Altın
383.715
-0.8398%
Bitcoin
66492.1
3.9713%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Osmaniye'de ambulans ile araç çarpıştı: 4 yaralı

    Kaza sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 16:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Osmaniye'de ambulans ile araç çarpıştı: 4 yaralı

    Osmaniye'de Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndan vakaya gitmek için çıkış yapan İ.S yönetimindeki 80 AAU 681 plakalı ambulans ile B.K yönetimindeki 80 DU 056 plakalı otomobil çarpıştı.

    Araçlar, refüjdeki beton elektrik direğine çarparak güçlükle durabildi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil sürücüsü B.K.ile ambulans şoförü i.S ve hemşireler M.D. ve K.D yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Görüş Bildir