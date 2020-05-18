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- Osmaniye'de ambulans ile araç çarpıştı: 4 yaralı
Osmaniye'de ambulans ile araç çarpıştı: 4 yaralı
Kaza sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 18.05.2020 - 16:51
Osmaniye'de Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndan vakaya gitmek için çıkış yapan İ.S yönetimindeki 80 AAU 681 plakalı ambulans ile B.K yönetimindeki 80 DU 056 plakalı otomobil çarpıştı.
Araçlar, refüjdeki beton elektrik direğine çarparak güçlükle durabildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü B.K.ile ambulans şoförü i.S ve hemşireler M.D. ve K.D yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.