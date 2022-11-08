Osmaniye'de bakkala yapılan silahlı saldırıda bir müşteri vuruldu

Osmaniye'de bakkala yapılan silahlı saldırıda bir müşteri vuruldu

Osmaniye Sumbas'ta bir bakkala düzenlenen silahlı saldırıda içeride alışveriş yapan bir kadın vurularak yaralandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Mehmetli beldesine akşam üzeri saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce A.T. isimli kişiye ait bakkal dükkanına tabanca ile ateş edildi.

Müşteri kadın yaralandı

O esnada bakkalın içerisinde alışveriş yapan 49 yaşındaki Ş.A. isimli kadının bacağına kurşunlardan biri isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından olayda yaralanan Ş.A. Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan aranıyor

İHA'nın haberine göre, jandarma olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.