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    Osmaniye'de bakkala yapılan silahlı saldırıda bir müşteri vuruldu

    Osmaniye Sumbas'ta bir bakkala düzenlenen silahlı saldırıda içeride alışveriş yapan bir kadın vurularak yaralandı.
    • 08.11.2022 - 22:55
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    Osmaniye'de bakkala yapılan silahlı saldırıda bir müşteri vuruldu

    Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Mehmetli beldesine akşam üzeri saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce A.T. isimli kişiye ait bakkal dükkanına tabanca ile ateş edildi.

    Müşteri kadın yaralandı

    O esnada bakkalın içerisinde alışveriş yapan 49 yaşındaki Ş.A. isimli kadının bacağına kurşunlardan biri isabet etti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından olayda yaralanan Ş.A. Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Saldırgan aranıyor

    İHA'nın haberine göre, jandarma olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Osmaniye de bakkala yapılan silahlı saldırıda bir müşteri vuruldu #1


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