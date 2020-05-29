Osmaniye'de beyaz serçe görüntülendi

Nadir rastlanan beyaz Serçe, Osmaniye Kent Müzesi’nin yanında bulunan Trafik Park’ta görenlerin ilgisini çekti.

Osmaniye'de kent Müzesi’nin yanında bulunan Trafik Park’ta nadir görülen beyaz serçe, görenlerin dikkatini çekti.

Diğer serçelere göre görüntüsüyle hemen fark edilen beyaz serçeyi görenler ilgiyle izledi.

"MUHABBET KUŞU ZANNETTİK"

Yedi Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun, “20 gün önce burada arkadaşlarla otururken serçelerin arasında beyaz bir kuş gördük. Biz önce muhabbet kuşu zannettik ama sonradan anladık ki o da serçeymiş. Beyaz serçe, doğada nadir görülüyormuş. Şuan hala derneğin etrafında geziyor." dedi.

Doğada nadir görülen beyaz serçe görüntülendi

"DOĞANIN YENİDEN CANLANMASI OLARAK ADLANDIRABİLİRİZ"

Meltem Doğan, “Hayatımda ilk defa bir beyaz serçe gördüm ama bana kalırsa bu doğanın yeniden canlanması olarak adlandırabiliriz. Gerçekten çok enteresan. İlk bakışta muhabbet kuşu gibi ama değil. Dikkatli baktığımızda serçe olduğunu anlıyoruz, ama çok garipti.” dedi.