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    Osmaniye'de bindikleri otobüste paraları alındı

    Osmaniye'de yakalanan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenin, bindikleri otobüste paralarının gasbedilip, zorla indirildiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:40
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    Osmaniye'de bindikleri otobüste paraları alındı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar civarında, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiyi durdurdu.

    Şüphelilerin sorgularında Afganistan uyruklu oldukları ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

    Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemede, 4 kaçak göçmenin bindikleri şehirler arası yolcu otobüsünde saat 03.30 sıralarında paralarının zorla alınıp indirildikleri belirlendi.

    SÜRÜCÜ VE MUAVİNE İŞLEM YAPILDI

    Aracın sürücüleri B.Y. ve M.H.A. ve muavin İ.H.B. hakkında soruşturma başlatılırken, otobüs firmasına ise göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı.

    Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Malatya Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Osmaniye de bindikleri otobüste paraları alındı #1

    Osmaniye de bindikleri otobüste paraları alındı #2

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