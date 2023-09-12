Osmaniye'de bisiklet sürücüsü kendisine çarpan aracın camına girdi Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle aracın ön camından içeri girdi. Metrelerce ilerleyen araç uzun süre sonra durabildi.

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İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kamil Kara Bulvarı'nda bisikletiyle ilerleyen Ali Cura'ya çarptı.

Aracın camından içeri girdi

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ali Cura, kendisine çarpan aracın ön camından içeri girdi.

Araç ise çarptığı şahıs ile birlikte bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Araçtan çıkartıldı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ali Cura sıkıştığı araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)