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    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü

    Çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, 4 hektar alan yanarak kül oldu.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 18:08
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    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü

    Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi, Kalecik köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, köylüler durumu itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

    3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

    2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

    Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında 4 hektarlık alan küle döndü.

    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü VİDEO

    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü #1

    GEÇİCİ TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI

    Öte yandan yangının evlere ulaşması ihtimaline karşılık, çevrede bulunan evlerde geçici tahliye işlemi başlatıldı.

    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü #2

    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü #3

    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü #4

    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü #5

    Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü #6

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