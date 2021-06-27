Çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, 4 hektar alan yanarak kül oldu.

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi, Kalecik köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, köylüler durumu itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında 4 hektarlık alan küle döndü.

Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü VİDEO

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GEÇİCİ TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI

Öte yandan yangının evlere ulaşması ihtimaline karşılık, çevrede bulunan evlerde geçici tahliye işlemi başlatıldı.



