Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü
Çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, 4 hektar alan yanarak kül oldu.
- İHA
- 27.06.2021 - 17:37
- Güncelleme : 27.06.2021 - 18:08
Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi, Kalecik köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, köylüler durumu itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.
3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında 4 hektarlık alan küle döndü.
Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü VİDEO
GEÇİCİ TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI
Öte yandan yangının evlere ulaşması ihtimaline karşılık, çevrede bulunan evlerde geçici tahliye işlemi başlatıldı.