Osmaniye'de çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

Osmaniye'de rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

ÇEVRE KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Kadir ilçesi Karatepe Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkililer tarafından tahliye edildi. Bölgeye itfaiye ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.