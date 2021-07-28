Euro
10.1393
0.17%
Dolar
8.5597
0.01%
Altın
495.8
0.13%
Borsa
1.361
0.09%
Bitcoin
344.457
5.92%
EXEN Coin
24.73
-0.84%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Osmaniye'de çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

    Osmaniye'de rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
    • AA
    • 28.07.2021 - 22:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

    Osmaniye'nin Kadir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

    ÇEVRE KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

    Kadir ilçesi Karatepe Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında orman yangını çıktı.

    Alınan bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkililer tarafından tahliye edildi. Bölgeye itfaiye ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

    Osmaniye de çıkan yangına müdahaleler devam ediyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir