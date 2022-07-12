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    • Osmaniye'de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı

    Osmaniye'de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı

    Osmaniye'de doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağını kıran kişi AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 4 kilometre sedyeyle taşınarak ambulansa getirildi.
    • 12.07.2022 - 00:52
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    Osmaniye'de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı

    Osmaniye'de 49 yaşındaki M.G. isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü için Karaçay Şelalesine yürüdü.

    Yürüyüş sırasında ayağını kırdı

    Yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen M.G. ayağını kırdı.

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs sedyeye alındı.

    4 kilometrelik patika yolda sedyeyle taşındı

    Sağlık, AFAD, UMKE ekipleri ve arkadaşlarının destekleri ile yaralı M.G. yaklaşık 4 kilometrelik patika yoldan 3 saatlik yürümeyle hazır bekletilen ambulansa getirildi.

    İHA'da yer alan habere göre, hastaneye kaldırılan M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Osmaniye de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı #1

    Osmaniye de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı #2

    Osmaniye de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı #3

     

     


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