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Osmaniye'de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı

Osmaniye'de doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi, 4 kilometre sedyeyle taşındı

Osmaniye'de doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağını kıran kişi AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 4 kilometre sedyeyle taşınarak ambulansa getirildi.