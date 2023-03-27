Osmaniye'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Depremin vurduğu şehirlerden Osmaniye'de devam eden enkaz kaldırma çalışmalarındaki son durum drone ile görüntülendi.

İHA

Osmaniye'de çok sayıda bina, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar aldı.

Depremin merkezine en yakın il olan Osmaniye’de de 253 bina yıkıldı, bin 10 kişi hayatını kaybetti.

Bir tarafta devlet-millet iş birliği ile yaralar sarılmaya devam ederken, acil yıkılması gereken ve yıkılan binaların enkazlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Yıkılan binaların enkazları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek taşınıyor.

Günlerdir aralıksız devam eden enkaz kaldırma çalışmalarındaki son durum drone ile havadan görüntülendi.