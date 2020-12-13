Osmaniye'de evde kumar oynayan 13 kişiye ceza
Kısıtlamayı ihlal ederek bir evde toplanan 13 kişiye, 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.
- AA
- 13.12.2020 - 18:17
- Güncelleme : 13.12.2020 - 18:21
Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, içeride kumar oynayan 13 kişiyi yakaladı.
40 BİN 950 LİRA CEZA
Yakalanan şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi.
Kumar oynanmasına yer temin ettiği ileri sürülen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Osmaniye'de evde kumar oynayan 13 kişiye ceza VİDEO