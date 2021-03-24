Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 22 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı.

Denetimler sırasında Suriye uyruklu H.E. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu.

7 SURİYELİ KAÇAK ÇIKTI

Minibüste bulunan 22 Suriye uyruklu şahsa yapılan kimlik kontrolünde 7 şahsın, resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşıldı.

BİN 500 DOLAR VERDİLER

Göçmen kaçakçılarına kişi başı bin 500 dolar vererek Kilis ve Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen 7 şahıs, idari işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.E. hakkında ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.





