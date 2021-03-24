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    Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

    Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 22 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 13:28
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    Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı.

    Denetimler sırasında Suriye uyruklu H.E. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu.

    7 SURİYELİ KAÇAK ÇIKTI

    Minibüste bulunan 22 Suriye uyruklu şahsa yapılan kimlik kontrolünde 7 şahsın, resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşıldı.

    Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı #1

    BİN 500 DOLAR VERDİLER

    Göçmen kaçakçılarına kişi başı bin 500 dolar vererek Kilis ve Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen 7 şahıs, idari işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.E. hakkında ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

    Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı #2

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