Osmaniye’de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
- İHA
- 24.03.2021 - 13:14
- Güncelleme : 24.03.2021 - 13:28
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı.
Denetimler sırasında Suriye uyruklu H.E. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu.
7 SURİYELİ KAÇAK ÇIKTI
Minibüste bulunan 22 Suriye uyruklu şahsa yapılan kimlik kontrolünde 7 şahsın, resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşıldı.
BİN 500 DOLAR VERDİLER
Göçmen kaçakçılarına kişi başı bin 500 dolar vererek Kilis ve Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen 7 şahıs, idari işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.E. hakkında ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.