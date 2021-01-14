Osmaniye'de hurdacıdan, görüntüsünü paylaşan CHP'li vekile tepki

CHP'li Faik Öztrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki kişi olan Mahmut Çanakçı, özür bekliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu görüntüler Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çekildi. Çukurova’nın en bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor. Biz boşuna demiyoruz.” ifadelerini kullanarak video paylaştı.

Görüntüdeki kişi olan Mahmut Çanakçı ise, Faik Öztrak’ı yalanlayarak çöpten ekmek toplamadığını söyledi.

"BENDEN ÖZÜR DİLESİN"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçimini 15 yıldır hurdacılık yaparak sağladığını belirten Çanakçı, "Ben o gün çöp kovası kenarına atılmış çöp poşetleri vardı. Onu aldım çöp konteynerine attım. Ben hurdacılık yapıyorum. 15 yıldır geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Allah’a şükür aç değiliz açıkta değiliz. Ben çöpten ekmek toplamıyordum. Ben orada kimseyi de görmedim. Bu kişi benden özür dilesin." dedi.

CHP'li Faik Öztrak’ın paylaştığı hurdacı görüntüsü ViDEO

"UCUZ SİYASİ HESAPLAR"

Mahmut Çanakçı’yı telefon ile arayan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan’ın paylaşımındaki Mahmut Çanakçı ile görüştüm. Uzun yıllardır eski eşya toplayan, kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli’deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz." ifadesini kullandı.