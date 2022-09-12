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    Osmaniye'de husumetli kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

    Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • 12.09.2022 - 00:08
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    Osmaniye'de husumetli kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

    Osmaniye'de Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

    Osmaniye de husumetli kavgası: 2 ölü, 3 yaralı #1

    Yaralıların tedavileri sürüyor

    İHA'nın haberine göre, kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Osmaniye de husumetli kavgası: 2 ölü, 3 yaralı #2


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