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- Osmaniye'de inek, bataklıkta mahsur kaldı
Osmaniye'de inek, bataklıkta mahsur kaldı
Kadirli ilçesindeki kurtarma operasyonunda çaresiz hayvan, 1.5 saatte kurtarıldı.
- AA
- 30.05.2020 - 14:16
Olay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşandı.
Kesim köyü Demirciler mevkisinde, Hazım Demircioğlu'na ait ineklerden biri dereyi geçmek isterken bataklıkta mahsur kaldı.
Köylülerin de yardımıyla ineği kurtarmak isteyen Demircioğlu, başarılı olamayınca Kadirli Belediyesi'ni arayarak yardım istedi.
1.5 SAATTE KURTARILDI
İtfaiye ve Fen İşlerine bağlı ekipler, kepçeyle 1.5 saat süren çalışma sonucu ineği kurtardı. Hayvan sahibine teslim edildi.