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    Osmaniye'de iş yerinden 10 bin lira çalan hırsız yakalandı

    Polis ekiplerince, iş yerindeki kasadan 10 bin lirayı çalan maskeli ve boneli hırsız yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 14:37
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    Osmaniye'de iş yerinden 10 bin lira çalan hırsız yakalandı

    Osmaniye'de işletmecilik yapan O.G., iş yerine geldiğinde, kasadaki 10 bin lira paranın olmadığını gördü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    HIRSIZ YAKALANDI

    Kayıtları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tanınmamak için yüzüne bone ve maske takan şüphelinin K.İ. olduğunu tespit etti.

    K.İ. isimli hırsız, ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    Osmaniye'de iş yerinden 10 bin lira çalan hırsız yakalandı ViDEO

    ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan ve üzerinden 2 bin 290 lira ele geçirilen K.İ., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkan K.İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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