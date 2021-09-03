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Osmaniye’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Düziçi ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma açıldı.