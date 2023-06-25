Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü Osmaniye’de orta refüje çarparak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Osmaniye'de gece saatlerinde merkez D 400 karayolu üzeri Osmaniye-Düziçi istikameti Çona köyü yakınlarında, Osmaniye'den Düziçi istikametine giden 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Duvara çarpan otomobilde 2 kişi öldü

Karşı şeride geçen otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada, Ersin Kar ve Furkan Bebek hayatını kaybetti.

Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.