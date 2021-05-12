Osmaniye'de kumar oynarken yakalandılar

Osmaniye'de kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye Kabahatler Kanunu ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlalden' toplam 82 bin 660 lira ceza uygulandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 2 masada kumar oynayan 8 kişiyi yakaladı.

Masalardaki oyun malzemeleri ile 315 liraya el konuldu..

82 BİN 660 LİRA CEZA KESİLDİ

İş yeri sahibine 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 8 kişiye ise Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 82 bin 660 lira ceza uygulandı.









