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    Osmaniye'de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

    Düziçi ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Alevlerin olduğu yere intikal eden ekipler, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 00:20
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    Osmaniye'de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gerçekleşen yangın, kısa sürede korku dolu anlar yaşattı.

    Söğütlügöl köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevleri fark eden köylüler durumu İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

    Osmaniye de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı #1

    ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

    Alevlerin yerleşim bölgesine ve doğalgaz hattına ulaşmaması olası facianın önüne geçerken bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

    Osmaniye'de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı VİDEO

    Osmaniye de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı #2

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