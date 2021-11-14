Osmaniye'de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı
Düziçi ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Alevlerin olduğu yere intikal eden ekipler, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı.
- İHA
- 14.11.2021 - 00:18
- Güncelleme : 14.11.2021 - 00:20
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gerçekleşen yangın, kısa sürede korku dolu anlar yaşattı.
Söğütlügöl köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevleri fark eden köylüler durumu İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.
Alevlerin yerleşim bölgesine ve doğalgaz hattına ulaşmaması olası facianın önüne geçerken bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Osmaniye'de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı VİDEO