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Osmaniye'de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

Osmaniye'de meydana gelen yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

Düziçi ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Alevlerin olduğu yere intikal eden ekipler, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı.