Osmaniye'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
İHA

Osmaniye'de saat 22.00 sıralarında Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı'nda, istikametinden Haruniye yönüne gitmekte olan Ömer Beycioglu (28) yönetimindeki 80 AEV 330 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen M.Y. (58) idaresindeki 35 YT 767 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Kazada yaralanan sürücüsü Ömer Beycioglu, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü