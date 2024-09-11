ANKA
Sağlık personeline şiddetin sonu gelmiyor..
Son olay Osmaniye'de yaşandı..
Dün akşam saatlerinde kalabalık bir grup, Osmaniye Devlet Hastanesi’nin Dâhiliye Servisi'ne gelerek nöbetçi ekibe saldırdı.
Saldırının, temizlik personeli olarak hastanede görev yapan F.K.’nin yerine değiştirmek istemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.
PERSONEL HAFİF YARALANDI
Olayda nöbetçi personel M.K.’nin kafa ve kolundan darbe aldığı, darbeler sonucunda hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırganlardan birinin üzerinde silah olduğu görüldü.
Saldırının ardından hastane yönetimi derhal Beyaz Kod uygulamasını devreye sokarak olayın kontrol altına alınmasını sağladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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