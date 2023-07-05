Osmaniye’de orman yangını: 1 dönüm kızıl çam kül oldu Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre kontrol altına alınırken, 1 dönümlük alan zarar gördü.

İHA

Havaların ısınmasıyla başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor..

Bu kez adres Osmaniye oldu.

Düziçi ilçesi Denizbali mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.

1 dönüm kızıl çam ormanı yandı

Bölgeye arasöz ve helikopter sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 1 dönüm kızıl çam ormanı yandı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyü sınırlarında da orman yangını çıkmıştı. O yangında ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.