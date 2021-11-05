Seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden iki dana, görenleri şaşırttı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi merkez çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden iki dana, görenleri şaşkına çevirdi.

GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Meraklı bakışlar altında seyahatlerine devam eden danaların bulunduğu otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

O ANLARI KAYDA ALDI

O ilginç anları ise başka bir otomobilde bulunan vatandaş, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Osmaniye’de otomobile iki dana sığdırdı ViDEO