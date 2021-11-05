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    Osmaniye’de otomobile iki dana sığdırdı

    Seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden iki dana, görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 13:49
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    Osmaniye’de otomobile iki dana sığdırdı

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesi merkez çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden iki dana, görenleri şaşkına çevirdi.

    GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

    Meraklı bakışlar altında seyahatlerine devam eden danaların bulunduğu otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

    O ANLARI KAYDA ALDI

    O ilginç anları ise başka bir otomobilde bulunan vatandaş, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

    Osmaniye’de otomobile iki dana sığdırdı ViDEO

    Osmaniye’de otomobile iki dana sığdırdı #1

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