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    Osmaniye'de sağanak yağış sonrası yolları su bastı

    Osmaniye Kadirli'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü.
    • 23.05.2022 - 21:17
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    Osmaniye'de sağanak yağış sonrası yolları su bastı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve aralıksız devam eden sağanakta cadde ve sokaklar su ile kaplanırken, bazı iş yerlerini de su bastı.

    Su birikintisi oluştu

    Cemalpaşa Mahallesi'nde yaklaşık yarım metrelik su birikintisinin oluştuğu Kadirli-Sumbas yolu trafiğe kapandı.

    Şehir merkezindeki Kamil Kara Bulvarı ve Osmaniye yolunda da su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

    Osmaniye de sağanak yağış sonrası yolları su bastı #1

    Osmaniye de sağanak yağış sonrası yolları su bastı #2


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