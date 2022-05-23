Haberler

İç Haber

Osmaniye'de sağanak yağış sonrası yolları su bastı

Osmaniye'de sağanak yağış sonrası yolları su bastı

Osmaniye Kadirli'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü.