Osmaniye'de market çalışanına dehşeti yaşatan silahlı soyguncu polisin güvenlik kameralarını tek tek incelemesiyle giydiği ayakkabı sayesinde yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 25 Kasım'da Pazar Mahallesi Abdulvahap Kocaman Caddesi üzerinde bulunan bir markette elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı.

Soyguncunun silahı tutukluk yaptı

Saldırgan silahını ateşleyerek market çalışanını korkuttu. Saldırgan tekrar tetiğe bastığında soyguncunun silahı tutukluk yapınca market çalışanı kaçarak uzaklaştı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Girdiği şoktan çıkan market çalışanı durumu polise bildirdi. Yaşananlar market ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Osmaniye'de silahlı soyguncuyu giydiği ayakkabısı ele verdi - Video



Polis soyguncuyu ayakkabısından tespit etti

Olayın ardından silahlı soyguncunun giydiği ayakkabıdan yola çıkan polis, market kameralarını ve bölgede bulunan güvenlik kameraları ile sosyal medya hesaplarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Y.A. olduğu tespit edildi.

Soyguncu tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Y.A.'nın yaşadığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, Y.A. ile birlikte olay günü giydiği ayakkabı, şapka ve montu evde ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.