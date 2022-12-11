Osmaniye'de silahlı soyguncuyu giydiği ayakkabısı ele verdi
- 11.12.2022 - 23:03
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 25 Kasım'da Pazar Mahallesi Abdulvahap Kocaman Caddesi üzerinde bulunan bir markette elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı.
Soyguncunun silahı tutukluk yaptı
Saldırgan silahını ateşleyerek market çalışanını korkuttu. Saldırgan tekrar tetiğe bastığında soyguncunun silahı tutukluk yapınca market çalışanı kaçarak uzaklaştı.
Olay güvenlik kamerasına yansıdı
Girdiği şoktan çıkan market çalışanı durumu polise bildirdi. Yaşananlar market ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Osmaniye'de silahlı soyguncuyu giydiği ayakkabısı ele verdi - Video
Polis soyguncuyu ayakkabısından tespit etti
Olayın ardından silahlı soyguncunun giydiği ayakkabıdan yola çıkan polis, market kameralarını ve bölgede bulunan güvenlik kameraları ile sosyal medya hesaplarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Y.A. olduğu tespit edildi.
Soyguncu tutuklandı
İHA'nın haberine göre, Y.A.'nın yaşadığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, Y.A. ile birlikte olay günü giydiği ayakkabı, şapka ve montu evde ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.